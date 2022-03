Rode Duivels, Club Brugge en het Lotto Park: hopelijk herhaalt de geschiedenis zich niet

Voor het eerst sinds 2006 spelen de Rode Duivels opnieuw in het Lotto Park. In 1994 had dat nog een zure smaak voor een speler van Club Brugge...

Hans Vanaken liet maandag op de persconferentie weten dat het hem niet veel uitmaakte waar de Rode Duivels hun wedstrijden afwerken. Hij had wel een oproep voor de fans van Anderlecht. “Het maakt me helemaal niks uit waar we spelen. Het is morgen België dat in Anderlecht speelt, niet Club Brugge. Ik hoop dat de aanwezige fans dat ook zo zien”, zei hij. In 1994 liep dat eventjes anders voor Franky Van der Elst, toen speler van Club Brugge. Tijdens de 1-4-nederlaag tegen Spanje werd hij uitgefloten door de (Anderlecht)fans in het stadion. Een wedstrijd die toen verregaande gevolgen had voor de speler van Club Brugge. Van der Elst stopte door het voorval drie jaar als international.