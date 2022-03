Martinez zet deur voor Van der Heyden helemaal open: "Ik ben heel blij dat de bondscoach dat heeft opgemerkt"

Siebe Van der Heyden mocht bij zijn eerste oproep meteen 90 minuten blijven staan. De bondscoach was blijkbaar onder de indruk van zijn eerste trainingsweek bij de Rode Duivels en hij werd zo beloond. Op zijn linkerkant kwam er ook amper iets door.

Tien minuten was hij nerveus. "Ja, maar daarna ging het steeds beter. Mijn eerste gevoel? Ik ben heel, heel blij. Het doet enorm veel deugd om hier te zijn. Twee jaar geleden had ik dit nooit gedacht. Ik heb geprobeerd mijn best te doen. De Siebe van bij de Duivels is niet anders dan de Siebe van bij Union. Ik heb 100 procent gegeven, net als bij mijn club."

Dat zag de bondscoach ook en benoemde het zelfs voor de match. "Siebe heeft indruk gemaakt dit kamp", kwamen de lovende woorden van Martinez. Van der Heyden glunderde van oor tot oor toen hij die woorden hoorde "Ik ben heel blij dat de bondscoach dat heeft opgemerkt. Ik ga nooit voor minder. Ik train zoals altijd."

Wat een aantal maanden geleden nog ondenkbaar leek, zou nu wel eens realiteit kunnen worden: Siebe Van der Heyden op het WK. "We hebben ook nog Delcroix en Theate, maar we hebben iemand nodig die NU de rol van Vertonghen kan overnemen moest het nodig zijn", aldus Martinez over de linksvoetige verdediger.

"Of ik punten gescoord heb? Dat moet de bondscoach beslissen. Ik ga het nu dag per dag zien. Ik ga honderd procent blijven geven. Mijn manier van werken zal nooit veranderen. Siebe doet elke dag zijn best. Kiezen tussen het WK en de titel met Union? Dat doe ik niet. Doe maar alle twee!"