Felice Mazzu zegt niet nee tegen een job bij de Rode Duivels: "Waarom niet?"

Tijdens een Instagram Live gaf Felice Mazzu zijn ziel bloot. Zo sprak hij over een Rode Duivels en een eventuele titel met Union.

"Als dat de Belgische nationale ploeg zou worden, waarom niet?”, vertelde Mazzu. De kans dat Felice Mazzu op de shortlist staat bij de Rode Duivels is niet onrealistisch. Bondscoach Roberto Martinez is al geregeld genoemd in de buitenlandse media als er een vacature vrijkomt bij een grote club.

Union SG staat nog steeds op kop in de Jupiler Pro League. Ze kunnen de landstitel ruiken al moeten de play-offs er nog aankomen. "Ik sta er positief tegenover en ik zou het graag willen. Als de competitie binnen twee matchen stopt, ben ik zeker dat we kampioen zouden worden. Maar met de Play-Offs is het moeilijk, maar mijn groep verdient het alleszins."