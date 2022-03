Beerschot mist heel wat spelers, maar Vanderidt wil toch mooi einde in laatste twee matchen: "We moeten nu zelfrespect tonen"

Beerschot heeft morgen tegen Club Brugge niks meer te winnen of te verliezen. Hoe draait dat uit? Willen ze zich nog eens tonen of gaan ze een pandoering rond de oren krijgen. Coach Greg Vanderidt hoopt natuurlijk op dat eerste.

Maar Beerschot moet het doen zonder heel wat spelers. "Biebauw en Sebaoui zijn nog steeds gekwetst. Tom Pietermaat is ziek. Noubissi zal dit seizoen niet meer in actie komen, net zoals Frederic Frans", wist Vanderidt te vertellen.

"We moeten nu tegen Club Brugge scherp zijn. Scherp in het duels en in het voetbal. We moeten durven voetbal, durven tonen dat we uitgaan van eigen kunnen. We moeten nu deze laatste twee wedstrijden uitspelen met de bedoeling om ons zelfrespect te tonen. De match tegen Club Brugge is de enige match op vrijdag, dus je weet dat iedereen die de pro league volgt, zal kijken. We zijn aan onszelf verplicht om scherp te zijn."