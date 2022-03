Ex-speler Anderlecht kon afgelopen zomer naar Real Madrid-killer: "Ik denk niet dat ik daar mijn geluk ging vinden"

Hervé Matthys, een jeugdproduct van Anderlecht, kon afgelopen zomer naar Real Madrid-killer Sheriff Tiraspol in Moldavië. De ondertussen 26-jarige centrale verdediger is einde contract bij ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie (tweede klasse Nederland).

Hervé Matthys, die tussen 2013 en 2017 welgeteld één wedstrijd met de eerste ploeg van Anderlecht, kon afgelopen zomer naar Champions League-revelatie Sheriff Tiraspol in Moldavië. De club uit Moldavië behaalde 7 op 18 in een poule met Real Madrid, Internazionale en Shakthar Donetsk, met als hoogtepunt de 1-2 overwinning in Santiago Bernabéu.

Ondanks interesse van de kampioen van Moldavië speelt de Belgische verdediger dit seizoen bij ADO Den Haag in Nederland. "Ik denk niet dat ik in Moldavië mijn geluk ging vinden. Het is daar nu ook oorlog", vertelt Matthys in MidMid.

Jupiler Pro League

Hervé Matthys was afgelopen zomer ook in gesprek met twee Belgische ploegen. "Ik heb onderhandeld met Seraing en gesproken met Union SG. Daarnaast heb ik ook aanbiedingen uit Bulgarije en Roemenië gehad, maar daar zie ik mezelf niet naartoe gaan op sportief vlak", zegt Matthys.

De verdediger is in juli einde contract bij ADO Den Haag en is transfervrij op te pikken.