Peter Vandenbempt geeft droomloting (die eigenlijk niet kan) mee én duidt op belang van timing: "Blijf dat waanzin vinden"

Vrijdag weten we tegen welke landen de Rode Duivels op het WK in Qatar aan de bak moeten in de groepsfase. En dus is de vraag wat het beste is voor de Belgen.

Een topland loten in de groepsfase, of zoals zovaak de laatste jaren rustig beginnen met een erg goed te doene groepsfase? "Ik vind het goed om minstens één stevige tegenstander te hebben in de groepsfase", klinkt het bij Peter Vandenbempt bij Sporza. "Bij een te zachte aanloop loop je het risico om verrast te worden in de achtste finales." Recuperatietijd "Bij een aantrekkelijke loting hoop je op Denemarken of een derby tegen Nederland, Servië en Canada. Maar let op: tegen die drie ploegen kan je er ook uitliggen", aldus nog Vandenbempt over een droomloting - al is dat met drie teams van de UEFA niet mogelijk. Net als bondscoach Martinez hoopt ook de man van de radio dat de Belgen laat aan de aftrap komen in Qatar: "Het wordt belangrijk om laat uit de trommel te komen. Doordat het toernooi in november gespeeld wordt - ik blijf dat waanzin vinden - is er een week voor de openingsmatch nog competitievoetbal. Je krijgt dus liever vijf dagen extra recuperatietijd."

