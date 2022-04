Krijgt Carcela nog eens een basisplaats bij afscheid van Sclessin? "Hij verdient wat erkenning"

Zondag speelt Standard tegen Union zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen. En dat zou ook de laatste match van Mehdi Carcela op Sclessin kunnen zijn.

"We moeten het opnemen tegen de leider, maar we willen ons laten zien tegen Union", aldus coach Luka Elsner op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel tegen de Brusselaars.

Erkenning

Met het afscheid van Carcela, wiens contract niet zal worden verlengd bij stamnummer 16 naar alle waarschijnlijkheid.

"In de context waarin we nu zitten, is het een argument om hem te laten spelen. Hij heeft de club veel bijgebracht en verdient wat erkenning."