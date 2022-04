Baseggio zag waar Kompany een fout maakte: "Na de nederlaag op Union kwam de déclic"

Anderlecht moet vandaag winnen van Charleroi. Anders mogen ze de Champions' Play-offs vergeten. Dat zal wel zonder Majeed Ashimeru gebeuren, een hele aderlating.

Want volgens Walter Baseggio lag daar het probleem. “Kompany heeft lang gezocht naar de juiste formule. Hij heeft te lang met Cullen én Olsson gespeeld. Vier verdedigers en twee defensieve middenvelders, dat is te veel voor een ploeg die dominant wil voetballen. Na de nederlaag op Union is de déclic gekomen. Ashimeru is de man die het verschil kan maken", zegt hij in HLN.

Baseggio zag de jonge Kompany ook al als trainer. “Zijn karakter is niet veranderd. Hij weet wat hij wil, dat heeft het vervolg van zijn carrière ook aangetoond. Na nog geen twee matchen zei Kompany tegen iedereen wat ze moesten doen. Sommige spelers hadden het daar moeilijk mee, zolang je dat op een respectvolle manier doet heb ik daar geen enkel probleem mee.”