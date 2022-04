Analist ziet cruciale voorwaarde voor Gent om nog kans te maken op Champions' Play-offs: "Hij is onmisbaar"

AA Gent heeft de top vier afgelopen weekend uit handen gegeven. En of ze die plaats nog terug kunnen grijpen, is maar de vraag. Voor Nordin Jbari is het duidelijk: enkel met Vadis Odjidja maken ze kans.

Of beter gezegd: een kansje. “Ik geef ze nog 30 procent kans of zo. Op voorwaarde dat Vadis Odjidja fit raakt voor het duel tegen OH Leuven. Net als Tarik Tissoudali is hij onmisbaar bij dit AA Gent. Zij zorgen er immers voor dat andere jongens, zoals Depoitre, beter gaan spelen. Zeker in de finale, die er snel aankomt, kan AA Gent een afwezige Vadis missen als kiespijn", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Daarvoor moet Anderlecht wel iets laten liggen in Kortrijk, maar dat acht Jbari zeker niet onmogelijk. “Onderschat nooit een wedstrijd op bezoek bij Kortrijk. En vergis je niet: Belhocine kent Kompany door en door. Bovendien is het afwachten of Verschaere fit raakt. Het terrein in Kortrijk is bovendien zeker en vast geen bondgenoot voor paars-wit.”