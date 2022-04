Standard is zeker: licentie komt in orde nadat 777 Partners alle documenten ondertekende

Vanaf 15 april maakt Bruno Venanzi officieel de dienst niet meer uit bij Standard. 777 Partners, de nieuwe Amerikaanse eigenaars, hebben gisteren alle documenten ondertekend. Als de Licentiecommissie die documenten goedkeurt, staat niets de closing op 15 april nog in de weg.

Er was even twijfel omdat de Licentiecommissie hen op het matje riep. Maar bij de Rouches waren ze zeker dat het in orde ging komen. Maandag werden alle papieren ondertekend, vandaag dinsdag moet Standard zich gaan verdedigen voor de Licentiecommissie, weet Het Nieuwsblad. 777 Partners zal een kapitaalsverhoging van 15 miljoen euro doorvoeren en op 15 april kan dan alles officieel afgehandeld worden.

Intussen is ook gebleken dat Bruno Venanzi Standard nog een lening van 4 miljoen euro gegeven heeft om de continuïteit van de club de voorbije maanden te waarborgen. Hij zal in schijven terugbetaald worden. De nieuwe eigenaars zijn ook al op zoek naar een nieuwe CEO en CFO. Daarnaast zullen er wel nog de nodige personeelswijzigingen doorgevoerd worden.