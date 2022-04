Opstelling van Davy De fauw voor de Legends Game: Thomas Buffel, goalgetter en ook enkele minder bekende namen

Op 16 april neemt Davy De fauw het op tegen Olivier Deschacht voor een legends-wedstrijd. Hierbij nemen voormalige ploeggenoten van beide ex-profvoetballers het tegen elkaar op in een vriendschappelijk duel.

Davy De fauw heeft zijn opstelling voor de Legend Game van zaterdag 16 april tegen Olivier Deschacht bekend gemaakt. De oud-voetballer kiest voor een mix van Jupiler Pro League- en Eredivisie-spelers.

De fauw zelf neemt positie op de rechtsachter. In doel vinden we Cliff Mardulier terug. Oud-ploeggenoot van De Fauw tijdens zijn Roda JC-periode. Het centrale duo achterin bestaat ook uit twee Roda JC spelers: Marc Luijpers en Humphrey Rudge. Volgens De Fauw een onklopbaar duo. Op de linksachter hebben we Brian Hamalainen (ex-Zulte Waregem en Genk).

Ólafur Skúlason (ex-Zulte Waregem) en Timmy Simons (coach Zulte Waregem) nemen plaats op het middenveld. Daarvoor krijgen we Thomas Buffel (ex-Cercle Brugge, Zulte Waregem en Genk) en de Fransman Jonathan Delaplace (ex-Zulte Waregem).

Alessandro Cordaro (ex-Mons, Charleroi, KV Mechelen en Zulte Waregem) en Jelle Vossen moeten voor de doelpunten zorgen voorin.

Op de opstelling van het team van Olivier Deschacht is het nog wachten.