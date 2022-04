Turkse eigenaars Westerlo: "We zullen meer dan klaar zijn voor 1A"

In een interview met Sporza gaf de Turkse eigenaar van Westerlo Oktay Erçan aan van De Kemphanen terug een vaste waarde te willen maken in 1A. "Maar we blijven voorzichtig."

In 2019 viel de Kempense club in Turkse handen. "We hebben een duidelijke structuur neergezet, we hebben de club een financiële injectie gegeven en we hebben geïnvesteerd in de accommodatie."

Maar daarbij zal het volgens ondervoorzitter Hasan Cetinkaya niet blijven. "Daar zullen we niet mee stoppen. We werken momenteel aan een gloednieuw en modern trainingscomplex, dat vergelijkbaar zal zijn met dat van KAA Gent of Club Brugge. Het zal tot de top van België behoren."

"Het team is de ster"

Daarnaast zouden de eigenaars ook de spelerskern een boost willen geven. "We weten dat we voor verschillende posities nieuwe spelers in huis moeten halen. Belangrijk is dat ze bij het DNA van de club passen. We willen ook geen peperdure spelers halen. Dat zou de balans van de ploeg verstoren. Het team moet de ster zijn, niet het individu. Op die manier hebben we ook de competitie gewonnen."

Tot slot zou Erçan ook het stadion, dat plaats biedt voor 8000 toeschouwers, willen uitbreiden. Al is dat nog niet voor meteen. "Dat is toekomstmuziek. Eerst hopen we in de hoogste afdeling voor 6 à 7.000 supporters te spelen. Dat verdient deze ploeg ook. Kom hier in de Kempen allemaal kijken, zou ik zeggen."