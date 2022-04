Mehssatou speelt zondag tegen zijn ex-club: "Mijn overgang zeker nog niet beklaagd"

Nayel Mehssatou werd door Kortrijk bij Anderlecht weggehaald om op termijn de vaste rechtsachter te worden. Maar door de blessure van Kristof D'Haene belandde hij op de linksachter. En zondag speelt hij tegen zijn ex-club.

Mehssatou heeft vroeger dan verwacht zijn kans gekregen bij Kortrijk. Zijn overstap heeft hij zich dus nog niet beklaagd. “Het ritme ligt wat hoger dan bij de beloften van Anderlecht, er is ook meer ambiance vanwege de supporters en al heb ik tot hiertoe nog niet gewonnen met Kortrijk toch heb ik al genoten van mijn eerste wedstrijden", zegt hij op de webstek van de Kortrijkzanen. "Vooral tegen Union was het een toffe partij waarin we zeker wel een punt hadden verdiend. Ook op Mechelen deden wij het goed maar haalden uiteindelijk niet het verdiende punt.”

Nadat hij van zijn zesde bij Anderlecht speelde, werd het nu een avontuur in West-Vlaanderen. “Ik verbleef dertien jaar bij Anderlecht en ben die club ook heel dankbaar voor de professionele begeleiding die ik er kreeg. Het was een erg moeilijke beslissing om de club te verlaten maar het project dat KV Kortrijk me voorstelde was interessant. Ik beklaag het me zeker niet. Het is die familiale club die ze me hadden voorspeld.”