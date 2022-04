Het Belgen-klassement: KVM en Zulte Waregem strijden voor eerste plaats, Antwerp stijgt serieus en Anderlecht en Genk opvallend onderaan

Elk seizoen maakt de Pro League ook een Belgen-klassement op. Daarvoor trekken ze ook 2 miljoen euro uit, te verdelen over de clubs die Belgische spelers het meeste minuten geven. Ook dit seizoen trekt KV Mechelen daarin de kar.

KV Mechelen (17.788 minuten) staat eerste, maar kan op de laatste speeldag nog voorbijgestoken worden door Zulte Waregem (17.690), berekende Het Nieuwsblad. De derde plaats is voor Club Brugge en Standard en Antwerp maken de top vijf compleet. Voor de eerste in het Belgen-klassement is er een bonus van 600.000 euro voorzien. De tweede krijgt 500.000 euro, de derde 400.000 euro, de vierde 300.000 euro en de vijfde 200.000 euro.

Antwerp stond vorig seizoen nog veertiende en kan nu nog over Standard naar de vierde plaats wippen. KV Kortrijk gaf het minste minuten aan Belgische spelers. Anderlecht (13de) en Genk (14de) geven opvallend ook niet zoveel minuten aan Belgen.