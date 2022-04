Odjidja niet inzetbaar tegen OHL, voor vier andere spelers is het wachten tot morgen

Tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tussen Gent en OHL zei Hein Vanhaezebrouck dat verschillende spelers deze week hinder hebben ondervonden. Morgen wordt duidelijk wie beschikbaar is en wie niet.

Gent moet rekening houden met vijf spelers die doorheen de week hinder ondervonden. Vadis Odjidja doet al zeker niet mee tegen OHL. Voor Okumu, De Sart, Kums en Owusu is het afwachten. "We hebben morgen nog een laatste training. En dan zullen we zien naar zondag toe, wie van die mannen inzetbaar is en wie we moeten missen", zegt Hein Vanhaezebrouck.

Of Odjidja ook de finale van 18 april tegen Anderlecht mist, valt te zien. "Het is niet dat al deze spelers sowieso zijn afgeschreven voor meerdere weken. Je weet dat het bij dergelijke blessures langer kan duren dan verwacht. We bekijken het in de loop van de volgende dagen om te zien of ze al dan niet opnieuw inzetbaar zijn voor de bekerfinale", vertelt Hein Vanhaezebrouck.