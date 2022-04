'Business as usual' bij Kompany voor belangrijkste match op zijn verjaardag: "Gewoon winnen, dat cadeau mogen ze me elke week geven"

Jawel, Vincent Kompany verjaart zondag, de dag dat Anderlecht zijn - voorlopig - belangrijkste wedstrijd van het seizoen speelt. Maar alles gaat gewoon zijn gangetje deze week op Neerpede. "De invulling kan verschillen, maar de structuur blijft hetzelfde", liet Kompany weten.

Geen spoortje stress bij Kompany te bespeuren. Schouderophalend antwoordde hij op de vraag 'wat als het misloopt?' "(lacht) Wat als...? Ik heb al zoveel vragen in mijn leven gekregen die daarmee begonnen. Wat als je het WK niet haalt door je blessure? Wat als ze die speler van 70 miljoen kopen en je speelt niet meer? Daar hou ik me echt niet mee bezig. Wij bereiden ons voor op de beste versie van Kortrijk. We hebben er al twee keer tegen gespeeld. Wij weten wat die ploeg kan."

Ook de spelersgroep lijkt die attitude overgenomen te hebben. "De beleving in de groep is volgens mij identiek als voor de andere wedstrijden. Daar heb ik ook het meeste vertrouwen in: geen overemotionele reacties. Ik zeg al van dag 1 om consistent te zijn. We hebben mindere momenten gekend, maar dan moet je mentaal consistent zijn. Vroeg of laat word je beloond voor die attitude. Ze weten dat al heel, heel lang, hoe ze deze situaties moeten aanpakken. Mijn discours is immers van in het begin van het seizoen hetzelfde."

Kompany wil enkel naar zijn eigen ploeg kijken. "Hoe Kortrijk dit beleeft, kan me niet schelen. Het resultaat van Gent gaan we ook niet volgen. Kijk naar vorige week en hoe het in de laatste minuten nog keert. Als je dan begint te rekenen, loopt het fout af. Dan heb je een serieus probleem. We hebben alles in eigen handen, nu moeten wij ons werk doen."

Maar voor de club zouden de Champions' Play-offs alvast een fameuze opsteker zijn. "Het was voor het seizoen cruciaal voor zes ploegen om bij de top vier te zitten en dan kwam daar ineens Union tussengeflitst. Dik verdiend hé. Maar zo werd het nog moeilijker om erbij te zijn."

Kompany wordt zondag 36. Een winst zou alvast een mooi cadeau van zijn spelers zijn. "Ik ben er niet mee bezig. Er moet niks voor of na gebeuren, ik wil gewoon winnen. Als coach moet je alles absorberen. Ik heb tijd voor mijn werk hier en voor mijn familie. Voor de rest heb ik geen tijd. Ik ben er dus absoluut niet mee bezig."