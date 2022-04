Ex-premier Leterme over zijn clash met Manchester City: "City heeft ons voortdurend proberen kortwieken en dwarsbomen"

Ex-premier Yves Leterme heeft jarenlang voor de UEFA gewerkt als 'Chief Investigator'. Daarbij moest hij de stromen geld in het oog houden en kwam hij in botsing met Manchester City, dat de Financial Fair Play-regels overtrad.

De inbreuken werden vastgesteld bij onder meer PSG en City, maar zware straffen volgden niet. "We zijn gebotst op de limieten van het systeem. De dossiers die u noemt, zijn zeer moeilijk geweest", zegt hij in HLN. "Maar u mag ze niet over één kam scheren. PSG heeft altijd correct en fair aan het onderzoek meegewerkt. Van Manchester City heb ik nooit het gevoel gehad dat ze wilden meewerken. Integendeel: City heeft ons voortdurend proberen kortwieken en dwarsbomen."

Intussen is het FFP-systeem op de schop gegaan. Maar de ploegen zijn er intussen wel mee weggekomen. ''Daar ben ik het niet helemaal mee eens. In het dossier van PSG hebben we de boekhoudkundige waardering van shirtsponsoring, boarding, merchandising en hospitality herleid tot de werkelijke marktwaarde. Manchester City hebben we in eerste aanleg een financiële sanctie opgelegd, en twee jaar uitsluiting van Europese competities. Alleen oordeelde het TAS dat de sportieve sanctie overdreven was."