"Ik zag in hem een sportief directeur of voorzitter": Besnik Hasi haalt herinneringen op aan jonge Vincent Kompany

Anderlecht staat op één wedstrijd van de Champions' Play-Offs. Net als zijn ploeg heeft ook coach Vincent Kompany de voorbije maanden stappen gezet. In HLN haalt Besnik Hasi herinneringen op aan zijn voormalige ploegmaat.

Hasi, die na zijn ontslag bij Al-Ahli zonder club zit, zat bij Anderlecht toen een piepjonge Vincent Kompany net kwam kijken. "Toen zag ik al een trainer in hem. Zelfs als 16-jarige stelde Vincent alles in vraag. Ik herinner me hoe hij tijdens de rust van een vriendschappelijk duel tegen West Ham minutenlang in discussie ging met Hugo Broos. Na vijf minuten ben ik tussenbeide moeten komen. Overtuigd zijn van je gelijk is een grote kwaliteit als coach. Al verklaarde ik hem gek toen me zei dat hij trainer wilde worden."

"Weet je, eigenlijk zag ik een sportief directeur of voorzitter in hem. Zo zou hij zijn voetbalvisie en de cultuur van winnen nog beter kunnen implementeren in een club. Anderlecht is de ideale leerschool voor hem. Als hij zich omringt met goede mensen, geraakt hij aan de top", aldus Hasi.

Besnik Hasi zag hoe Vincent Kompany al een hele evolutie heeft afgelegd als coach. "In het begin spiegelde hij zich te makkelijk aan Guardiola en Manchester City. Zijn fundamenten zijn nog steeds dezelfde: offensief en verzorgd voetbal met veel balbezit en hoge druk. Hij accepteert geen middelmaat. Vincent heeft de goeie mix gevonden in zijn spelersgroep. Bovendien heeft hij zelf twee jaar ervaring kunnen opdoen, een uitstekende match", besluit Hasi.