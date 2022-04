Tarik Tissoudali mijmert over zijn toekomst: "Op punt gekomen dat ik zo hoog mogelijk wil spelen, Gent zal met iets moois moeten komen"

Op zijn 29e beleeft Tarik Tissoudali hoogdagen. De Amsterdammer is niet meer weg te denken uit de ploeg van AA Gent en mede dankzij zijn doelpunten kon Marokko zich onlangs kwalificeren voor het WK in Qatar. Ondertussen zijn de prestaties van Tarik Tissoudali ook andere clubs niet ontgaan.

Tarik Tissoudali ligt nog tot 2023 onder contract in de Ghelamco Arena. Op zijn 29e staat de Marokkaanse international op een kruispunt: blijft hij bij AA Gent of maakt hij een toptransfer? "Ik ben op een punt gekomen dat ik zo hoog mogelijk wil spelen", vertelt Tissoudali in HLN. "Dat kan bij AA Gent, maar er komen heel wat dingen bij kijken. Wat gaat de trainer doen? Zijn contract loopt immers af. Ik heb een heel goede klik met hem, dus voor mij is het belangrijk om te weten wat hij gaat doen."

"Er is interesse van overal", geeft de ex-speler van Beerschot aan. "Binnen- en buitenland. Het is belangrijk om te weten wat het project is van Gent. Gaan ze verder bouwen aan een grote ploeg of moet er bezuinigd worden? Ik wil zoveel mogelijk duidelijkheid vooraleer ik een beslissing neem."

"Ik denk dat ik intussen mag zeggen dat ik ben uitgegroeid tot een belangrijke speler voor de club. Ik heb hier heel hard voor gewerkt, dus wil ik ook de waardering voelen die bij een sleutelspeler hoort. Als Gent met iets moois komt, sta ik open om te praten. Ik wacht af wat de club gaat doen", besluit Tissoudali.