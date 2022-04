Analist duidelijk: "Zij pakken ticket voor play-off 1" en "Club kampioen, Union zou vervelender zijn voor Anderlecht"

Het wordt een spannende slotspeeldag in de Jupiler Pro League. Anderlecht of Gent, wie gaat naar play-off 1? Dat is een van dé hamvragen.

"Anderlecht heeft vertrouwen getankt tegen Charleroi en ik denk dat ze de klus gaan klaren in Kortrijk", aldus Nordin Jbari in De Zondag. "Als Verschaeren afwezig zou zijn, zou dat wel pijnlijk zijn. Anderlecht heeft het moeilijk om constant te presteren." Scheidsrechter "Kampioen worden? Dat zal niet meer lukken, daarvoor staan ze te ver achter Union en Club Brugge. Maar ze kunnen wel scheidsrechter worden in het titeldebat." "Ik denk dat Club Brugge kampioen wordt. Voor Anderlecht zou het vervelender zijn als Union kampioen zou worden."