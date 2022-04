Let the play-offs begin! Brusselse derby op de eerste speeldag

Het speelschema voor de eerste speeldag in de Champions' play-offs en Europe play-offs werd vannamiddag bekend gemaakt.

Op zaterdag 23 april worden de play-offs officiëel op gang getrapt. Om 20u45 's avonds ontvangt KV Mechelen de mannen van Charleroi in de Europe play-offs. Dat zal de enige wedstrijd zien die zaterdagavond wordt afgewerkt. Op zondag 24 april zullen beide wedstrijden in de Champions' play-offs worden afgewerkt. Om 13u30 ontvangt Club Brugge Antwerp in het Jan Breydelstadion. Om 16u wordt de tweede wedstrijd in de Europe play-offs afgewerkt. Die zal gespeeld worden tussen KAA Gent en Racing Genk. Om 18u30 wordt de speeldag afgesloten met een mooie affiche in de Champions' play-offs. Dan krijgen we namelijk de Brusselse derby Union-Anderlecht te zien.

Hoe de rest van de play-offs er zal uitzien maakt de Pro League bekend om 18u vanavond.