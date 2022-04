Beloften: Racing Genk op zucht van titel, Club Brugge boekt belangrijke zege tegen AA Gent in strijd om 1B-ticket

Maandagavond wonnen de beloften van Racing Genk met 1-3 in Zulte Waregem. Hierdoor staat de ploeg van Hans Somers op een zucht van de titel. Een punt halen in de resterende vier wedstrijden volstaat om de champagneflessen te mogen ontkurken. Club NXT was dan weer de winnaar van de speeldag.

Club NXT won tegen AA Gent met 2-0. Hierdoor lijken de Buffalo's een kruis te moeten maken over de top vier en het 1B-ticket, terwijl de jongens van Rik De Mil zich opnieuw mogen opmaken voor 1B-voetbal. Hautekiet (2') en Perez (34') zorgden maandag voor de Brugse doelpunten. Anderlecht won in eigen huis van OHL, ook al met 2-0. De doelpunten werden gescoord door Arnstad, die zondag nog mocht invallen tegen Kortrijk, en Stroeykens. Zulte Waregem kwam in zijn wedstrijd tegen de ongenaakbare leider Racing Genk vroeg op voorsprong. Dat leek ook de ruststand te gaan worden, maar op slag van rust maakte John gelijk. Met een fraaie treffer maakte Van De Perre er meteen na de pauze 1-2 van. Op het uur nam Geusens op strafschop alle twijfels weg. Uitslagen Zulte Waregem-Racing Genk 1-3 Anderlecht-OHL 2-0 Club NXT-AA Gent 2-0 STVV-Standard 2-3 Charleroi-KV Mechelen 0-4 Antwerp-Cercle Brugge 1-1 Stand 1. Racing Genk 18-50 2. Anderlecht 21-47 3. Club NXT 20-39 4. Standard 18-38 5. AA Gent 17-28 6. Charleroi 19-21 7. STVV 19-19 8. Zulte Waregem 19-18 9. Cercle Brugge 21-18 10. OHL 20-17 11. Antwerp 19-17 12. KV Mechelen 21-16