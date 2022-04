Bondsparket heeft al vordering klaar: forfaitnederlaag Beerschot en vier matchen achter gesloten deuren

Het Bondsparket gaat volgens HLN niet mals zijn voor Beerschot en de rellen die er zondag uitbraken tijdens de match op Union. Ze gaan sowieso een forfaitnederlaag eisen.

De krant weet dat het bondsparket straks een forfaitnederlaag gaat vorderen voor Beerschot, plus een boete van 10.000 euro en vier matchen achter gesloten deuren. Definitief is dat nog niet, want het moet nog besproken worden tijdens een zitting over de zaak. Die zal waarschijnlijk vrijdag plaatsvinden.

De vraag is of Beerschot met die strafmaat akkoord zal gaan. Vooral die vier matchen achter gesloten deuren zullen niet makkelijk zijn. Als de disciplinaire commissie het bondsparket volgt en effectief de eis volgt, kan de zaak nog langer aanslepen als Beerschot in beroep gaat. En moeten de play-offs begonnen worden met een voorwaardelijk klassement.