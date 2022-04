Na negen seizoenen trekt Braziliaan de deur dicht bij Manchester City: "Ik wil spelen"

De 36-jarige verdedigende middenvelder speelt sinds 2013 voor City en heeft tot nu toe 373 wedstrijden met 25 goals en 32 assists achter zijn naam staan. Dit seizoen komt hij echter minder aan bod, maar toch zit hij alweer aan 23 matchen over alle competities.

Te weinig naar zijn zin: "Ik wil spelen en ik ga terugkeren naar Brazilië. Dat is zeker. Dat heb ik beslist met mijn familie. Het is het belangrijkste voor mij nu", vertelde hij.

🚨 Fernandinho announces he will leave Manchester City at the end of the season.



He’s not gonna sign a new contract: “I want to play. I will go back to Brazil, for sure. I've decided with my family, it's the most important for me”, Fernandinho said. 🔵🇧🇷 #MCFC pic.twitter.com/UbQK0erSQ3