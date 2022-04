Voor negen ploegen zit de competitie erop: deze jongens krijgen bijna twee maanden vakantie

Na een erg sterke remonte moest STVV op basis van doelsaldo het laatste ticket voor de Europe play-offs aan de Genkse rivaal laten. Zo zijn de Kanaries een van de negen ploegen voor wie het seizoen er half april al opzit.

Terwijl heel wat van deze ploegen de komende weken nog wat doortrainen en vriendschappelijke wedstrijden afhaspelen, houdt STVV het voor bekeken. Maandag stond er nog een uitlooptraining op het programma, waarna er met een etentje een punt werd gezet achter een sterke campagne. De spelers worden terug op Stayen verwacht op 6 juni.

"Weliswaar met een individueel programma op zak", vertelt technisch directeur André Pinto aan HBVL. "Dat is erg lang, maar Bernd Hollerbach wil het zo. Vanaf begin juni vliegen we er weer vol in."

In de bestuurskamer zal er veel minder tijd zijn voor vakantie. STVV zal er alles aan doen om bij de start van de voorbereiding al een deel van zijn huiswerk te hebben afgerond. "Vorig seizoen was dat anders. Door het plotse vertrek van Peter Maes moesten we toen noodgedwongen wachten met bepaalde transfers. Nu willen we bij de start van de voorbereiding zo ver mogelijk staan", besluit Pinto.