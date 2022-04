'Cercle Brugge krijgt hulp van AS Monaco om recordtransfer te boeken'

Cercle Brugge kon dit seizoen rekenen op een sterke Rabbi Matondo. De Vereniging wil hem heel graag aan boord houden.

De 21-jarige Matondo werd sinds augustus door Cercle Brugge gehuurd van Schalke 04. Hij scoorde dit seizoen 10 keer en deelde twee assists uit.

Cercle hoopt dan ook Matondo aan boord te houden, maar volgens BILD staat daar een aankoopoptie van 3,5 miljoen euro tegenover.

Voor Cercle Brugge zou dit een absolute recordtransfer zijn. Ook het salaris van Matondo is niet van de poes.

Volgens BILD zou AS Monaco bijspringen om de centen op tafel te leggen, maar Matondo wel naar het prinsbisdom halen. Of er dan meteen een uitleenbeurt richting Jan Breydel volgt is niet duidelijk, al heeft Clement op die positie wel heel wat opties al in huis.