Hoedt begreep reactie van publiek niet zo goed: "Ik heb nooit een kwaad woord gezegd over Antwerp"

Na de match in de reguliere competitie weet Wesley Hoedt wat hem in de play-offs te wachten staat... De fans van Antwerp dragen hem niet meteen een warm hart meer toe.

Hoedt was verbaasd toen hij de fluitconcerten op de Bosuil hoorde. "Ja, echt waar", zegt hij bij de podcast MidMid. "Ik was toch een publiekslieveling toen ik bij Antwerp speelde. Daarna vertrok ik naar Lazio. Er is nooit een concreet bod geweest van Antwerp om me terug te halen. Vincent Kompany had me twee jaar ervoor al gebeld. Hij is toch de grote reden waarom ik voor Anderlecht koos. Maar Antwerp was dus nooit echt in beeld."

"Ik vroeg me echt af waarom ze me de hele match uitgefloten hebben", vervolgde hij. "Ik heb nooit een kwaad woord over Antwerp gezegd. Ik voelde mij daar trouwens ook goed. Waarom doen ze dat dan?"