📷 Veel schoon volk in Legends Game: Deschacht en De fauw in stijl uitgewuifd

Zaterdag kregen Davy De fauw en Olivier Deschacht een waardig afscheid. In de Legends Game werden tal van ex-ploegmaats en -collega's opgetrommeld om er een mooie voetbalmiddag van te maken. En zo geschiedde.

Voor de volledigheid: Sherjill MacDonald opende de score voor 'Team Oli', maar Skulason maakte gelijk na de koffie. Mbark Boussoufa vond niet veel later Nenad Jestrovic. Jestrogol toonde in de Elindus Arena dat hij nog steeds over zijn torinstinct beschikt (2-1). Toch kregen we geen verliezer in deze wedstrijd: in de slotfase mocht het zoontje van De fauw voor de 2-2 tekenen.

Bekijk hier enkele foto's van de Legends Game: