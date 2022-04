Anderlecht hoopt, maar moet bang afwachten of Sergio Gomez fit is voor de bekerfinale

Het zal tot de laatste moment afwachten worden of Anderlecht Sergio Gomez fit krijgt voor de bekerfinale tegen AA Gent op maandag. Al is er wel goed nieuws over Yari Verschaeren te rapen.

Sergio Gomez viel op de laatste competitiewedstrijd (tegen KV Kortrijk) geblesseerd uit. Tot op heden kon hij enkel individueel trainen. Het Nieuwsblad weet dat het nog afwachten zal zijn tot de allerlaatste moment of ze hem speelklaar krijgen voor de bekerfinale tegen AA Gent. Indien hij speelklaar geraakt is er ook nog het risico dat ze hem langer kwijt zijn en dat hij zo de Champions Play-Off moet missen. Yari Verschaeren daarentegen lijkt speelklaar te kunnen geraken voor de bekerfinale.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KAA Gent - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 15:00 (18/04).