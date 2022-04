Benito Raman komt met opvallende uitspraak over bekernederlaag en play-offs

Dit weekend starten de play-offs. Anderlecht speelt nog mee voor de titel en daar is Benito Raman blij mee.

Benito Raman greep afgelopen maandag naast de Croky Cup, een trofee die op zijn palmares in ons land nog ontbrak.

De speler van RSC Anderlecht had dan ook liever de beker gewonnen dan de Champions’ Play-Offs gehaald, zo zegt hij aan Het Nieuwsblad.

“Het is hard om te plaatsen dat we die verloren, maar ik ben blij dat we die zes matchen in de Champions' play-offs nog hebben. Liever zo dan de beker winnen en nu Play-Off 2 moet spelen”, lacht hij met AA Gent.