Bernd Storck pusht spelers die willen vertrekken bij Racing Genk: "Andere weg inslaan alleen door te presteren"

Racing Genk opent de Europe Play-Offs met een duel op bezoek bij bekerwinnaar AA Gent.

Storck heeft op Ito en Cuesta na zijn volledige kern ter beschikking. Met AA Gent krijgt het een tegenstander die niks meer te winnen of te verliezen heeft.

“Toch verwacht ik een sterke opponent. Ze hebben een goede kern. Daartoe behoren spelers die zich aan hun coach willen tonen of een nieuw contract willen versieren”, klinkt het bij Storck.

Ook bij Racing Genk is dat het geval. “Alles gaat vlotter, ze lachen meer en het egoïsme is weg. Ze zijn allemaal blij dat ze nog zes matchen of misschien zelfs meer mogen spelen. Iedereen kan zich nu laten zien.”

“Sommige jongens willen inderdaad een andere weg inslaan. Zij kunnen nu hun visitekaartje afgeven, want dit is de tijd dat je er moet staan en de scouts aanwezig zijn. Alleen door goede prestaties kan je een mooie transfer maken. We hebben nog een kleine kans op Europees voetbal en die moet je proberen te nemen. We willen meteen goed starten in de play-offs.”

Over zijn eigen toekomst laat Storck zich aan de buitenwereld niet uit. "Dat is interne keuken", klinkt het. "Aan de club maak ik heel duidelijk wat er scheelt."