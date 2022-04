'OH Leuven moet puzzelen: seizoensrevelatie en andere verdediger onhoudbaar'

Hij was een van de revelaties van dit seizoen bij OH Leuven, maar de kans dat volgend seizoen nog aan Den Dreef rondloopt is eerder klein.

De kans dat Cenk Ozkacar bij OH Leuven blijft is zo goed als onbestaande. De 21-jarige verdediger wordt gehuurd van Olympique Lyon. Kans bij Lyon? Dat team heeft hem volgens Het Nieuwsblad inmiddels teruggeroepen. Mogelijk krijgt hij volgend seizoen een kans bij de hoofdmacht van de Franse club. Voor Leuven wordt het puzzelen en op zoek gaan naar nieuwe verdedigers, want ook Sébastien Dewaest zal na een uitleenbeurt opnieuw vertrekken naar Genk.