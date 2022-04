"Union is het aan zichzelf verplicht kampioen te spelen" en "Dan zullen ze er dichtbij zijn, niet onoverkomelijk"

Dit weekend beginnen de play-offs. En dus is het uitkijken naar wat Union vermag in de eindstrijd om de titel.

"Niets moet en alles mag? Daar geloof ik niet in. Union is het aan zichzelf verplicht om kampioen te spelen", aldus Filip Joos in zijn analyse bij Sporza.

10 op 18

"Zoals elke ploeg die na 34 speeldagen op de eerste plaats staat. Ze zijn gevaarlijk en hebben het best gepresteerd in de onderlinge duels."

"Met 10 op 18 gaan ze er dichtbij zijn. En dat is geen onmogelijke opdracht", meent de analist en commentator.