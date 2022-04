'Westerlo wil sterkhouder in 1A houden door te shoppen bij ... Beerschot'

Volgend seizoen geen Beerschot meer in 1A, maar wel Westerlo. De Westelse Kemphanen werden kampioen in 1B en willen hun kern versterken richting een veilig seizoen op het hoogste niveau.

Daarbij komen ze ook uit bij ... Beerschot ter versterking van de kern. Volgens Het Laatste Nieuws staat Joren Dom op het verlanglijstje.

Dom

Die kan bij een degradatie gratis Beerschot verlaten, dat is een van de premisses in zijn getekend contract op Het Kiel.

De Mannekes willen hem ook graag houden, voor Dom is het dus de vraag of hij in 1A of in 1B wil spelen. Dom is graag bij Beerschot en speelde in het verleden ook al voor Antwerp. Ruilt hij de stad nu voor de Kempen?