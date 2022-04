Top&Flop Union, Club en Mechelen vs Anderlecht, RWDM en de arbitrage & VAR (opnieuw en opnieuw)

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Union on a roll Wie had verwacht dat Union in deze play-offs meteen zou kraken onder de druk? Die komt na speeldag 1 sowieso al een beetje bedrogen uit. Met een knappe prestatie en een verdiende overwinning hebben ze meteen duidelijk gemaakt dat ze er vol willen voor blijven gaan. En met goed voetbal, ook dat is duidelijk. Club Brugge de uitdager Ook Club Brugge blijft zijn positieve reeks ondertussen rustig verder zetten, want ook tegen Antwerp werden drie punten gepakt. Niet dat de bezoekers geen werklust lieten zien, integendeel. Maar blauw-zwart was in elke linie gewoon net iets beter. Mechelse standvastigheid En ook play-off 2 zou nog wel eens spannend kunnen worden, na de overwinningen van Mechelen en Genk op speeldag 1. Zeker Malinwa liet opnieuw leuke dingen zien en klopte zo vrij simpel Charleroi, door het vooral achteraan goed gesloten te houden. FLOP Anderlecht is alles kwijt Anderlecht is alles kwijt Marc Coucke toonde zich emotioneel: op een week een heel seizoen om zeep geholpen. En hij heeft een punt. Zowel tegen AA Gent als tegen Union maakte Anderlecht simpelweg een slappe indruk en dat in de wedstrijden die er écht toe deden. © photonews RWDM niet klaar voor 1A RWDM moet Theo Defourny danken dat het volgende week in Luik nog een kans maakt om volgend seizoen in 1A te spelen. Zonder een paar goede reddingen van hem zou het na de heenwedstrijd al niet meer spannend zijn. Volgende week beter? Wat baten VAR en bril ... Nathan Verboomen eiste een hoofdrol op in de wedstrijd tussen Gent en Genk, in Anderlecht duurde het weer zeven minuten om een paar VAR-situaties te checken. En zo is het alle weken wel iets in België, goede of slechte rapportpunten volgens het Referee Department.