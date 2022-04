'Twee clubs uit Jupiler Pro League vechten om handtekening van Chelsea-verdediger'

Voor Standard zit het dramatische seizoen 2021-2022 erop en al speelt RC Genk nog mee in de Europe Play Offs, de Limburgers hadden dit seizoen toch graag in de Champions Play Offs gespeeld na hun tweede plaats van vorig seizoen.

Daarom zijn beide clubs nu al op zoek naar versterkingen en volgens het Engelse Goal zijn ze allebei uitgekomen op dezelfde speler: Jake Clarke-Salter.

De 24-jarige centrale verdediger verdedigt nu nog de kleuren van Chelsea maar mag aan het einde van dit seizoen transfervrij vertrekken. Chelsea leent de speler momenteel uit aan Coventry City in de Engelse tweede klasse. Verder speelde hij ook nog voor onder meer Birmingham en Vitesse.

Jake Clarke-Salter looks set to finally leave #Chelsea this summer, while the club has told Dujon Sterling to get ready for pre-season.



