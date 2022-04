Collega onder de indruk van Wouter Vrancken: "Elk seizoen voegt hij een element toe aan zijn manier van spelen"

Naar alle waarschijnlijkheid is Wouter Vrancken bezig aan zijn laatste weken bij Malinwa. Tegenstander vanavond is Genk, dat al meermaals flirtte met zijn ex-speler. Zien we Wouter Vrancken volgend seizoen aan het roer bij Racing Genk?

In GVA geeft analist Thomas Chatelle aan dat Vrancken een logische keuze zou zijn voor Racing Genk. "Als speler was hij graag gezien in Genk. Bovendien beantwoordt Vrancken aan alle criteria. Hij is jong, Belg en bewijst nu al vier jaar dat hij attractief voetbal kan koppelen aan resultaten. Hij kent de mentaliteit van de club, de gezichten én de fans. Dat is een voordeel voor club en coach, maar tegelijkertijd nog geen garantie op succes."

Ook Peter Maes is onder de indruk met wat Wouter Vrancken heeft verwezenlijkt bij KV Mechelen. "Hij heeft de laatste vier jaar een ongelooflijke progressie gemaakt als coach. Elk seizoen heeft hij een nieuw element toegevoegd aan zijn spel. In vier jaar tijd heb ik zelden of nooit negatieve geluiden gehoord uit de kleedkamer. Hij weet dus hoe hij een groep moet managen, wat niet onbelangrijk is bij een club als Genk. Ik zie hem er wel passen", aldus Maes.