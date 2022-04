Johan Boskamp geeft zijn mening over de vete tussen Vanhaezebrouck en Verboomen

Hein Vanhaezebrouck kreeg afgelopen weekend rood en deed achteraf zijn hele verhaal over scheidsrechter Nathan Verboomen.

Analist Johan Boskamp heeft begrip voor Hein Vanhaezebrouck, al haalt dat natuurlijk allemaal niet veel uit. “Heintje moet eens volwassen worden”, zegt Boskamp aan Het Laatste Nieuws. “Ik zeg niet dat hij ongelijk had over Verboomen, want dat is nu al twee of drie keer gebeurd.”

Maar als beloning krijgt hij wel de wedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht toegewezen. Volgens Boskamp is dat helemaal geen toeval meer.

“Dat is een signaal, want je weet: des te meer je gaat zeiken over refs, des te meer ze tegen je zijn. Hein kan het niet helpen. De aard van het beessie. Ach, de beker is binnen. Wat kan hem die play-off 2 nog schelen?”