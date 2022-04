Racing Genk huldigt belofteploeg die ongeslagen kampioen werd en volgend seizoen naar 1B promoveert

Voor de A-kern van Racing Genk valt er nog heel wat te winnen (of verliezen) dit seizoen maar voor de belofteploeg van De Limburgers niet.

Met 10 punten voorsprong op Anderlecht in het klassement zijn de beloften namelijk probleemloos kampioen geworden. Op 21 wedstrijden werd er niet verloren en amper 1 keer gelijkgespeeld. Als toemaatje bovenop die titel krijgt de belofteploeg ook een ticket voor 1B volgend seizoen.

Reden genoeg voor Racing Genk om hun beloften even in de bloemetjes te zetten. Vlak voor de aftrap van de wedstrijd tegen KV Mechelen in de Europe Play Offs werden de youngsters gehuldigd in het stadion.

Volgende week staat de laatste wedstrijd in de U21-reeks op het programma. Daar probeert Genk het seizoen ongeslagen te vervolmaken tegen Club Brugge. Later volgt ook nog eens de bekerfinale tegen Anderlecht.