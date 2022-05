"Een van de grootste talenten van Europa" hoopt op vertrek Alfred Schreuder

Alfred Schreuder moet een oplossing vinden om de geblesseerde Mats Rits te vervangen.

Een optie die zeker geschrapt mag worden is de 17-jarige Noah Mbamba. Sinds Schreuder op Jan Breydel trainer is speelde hij geen enkele minuut meer.

Nochtans had Vincent Mannaert grote woorden van lof voor Mbamba. Hij noemde Mbamba “een van de grootste talenten in Europa in zijn leeftijdscategorie”.

In 2021 kreeg Mbamba zijn eerste profcontract, dat loopt tot midden 2023. Gezien de huidige moeilijke situatie voor hem in Brugge werd nog altijd niet toegezegd voor een verlenging. Als Schreuder na dit seizoen zou vertrekken, dan opent dat mogelijkheden voor Mbamba, zo oordeelt Het Nieuwsblad.