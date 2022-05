Er zit muziek in Union SG: Angèle en nog een wereldster bekennen kleur voor toekomstige kampioen(?)

Op de MIA's was ze in Paleis 12 de grote ster, maar Angèle (Van Laeken) heeft ook sportieve voorkeuren. En daarmee is ze zeker niet de enige.

Dat Angèle een fiere Brusseles is, dat is al langer geweten. Maar wist u ook al dat ze fan is van ... Union Saint-Gilles?

En neen, dat is niet sinds de Brusselaars het goed doen, want de jonge Angèle ging ook al af en toe kijken naar wedstrijden van het team toen het nog in 1B (of lager) speelde.

In haar recente hit "Bruxelles, je t'aime" is er ook een ferme knipoog naar Sint-Gillis, terwijl het hele nummer met een beetje zin voor verbeelding een verwijzing kan genoemd worden naar "Bruxelles, ma ville".

Dat nummer wordt al sinds jaar en dag gezongen door de supporters - en spelers - van Union Saint-Gilles:

Angèle is overigens niet de enige wereldster die fan is van Union. Zo is er ook Johnson Righeira, die in 1983 de tophit "Vamos a la playa" maakte.

Dat er muziek in dit Union zit? Een understatement. Knipoog.