Schreuder ziet Lang stilaan weer naar zijn beste niveau toegroeien

Gisteren mocht Noa Lang dan wel niet op het scorebord staan in de levensbelangrijke 0-2-overwinning op Union, de jonge Nederlander was erg aanwezig. Dat zag ook Club-coach Alfred Schreuder.

"Noa werkte enorm hard. Hij is vrij, voelt zich goed en is topfit. Hij is gewoon weer heel erg in vorm", aldus de Nederlandse hoofdcoach van Club Brugge.

Schreuder had ook iets te zeggen over De Ketelaere, die hij verrassend op de linksback zette. "Het team gaat boven alles, het gaat niet om Charles of om mij, het gaat om Club Brugge."