Zagen we tegen Club en Antwerp glimps van Anderlecht volgend seizoen? Jeugd moet het nu nog bewijzen tegen STVV's en Zulte Waregems van de JPL

Met zijn meest jeugdige ploeg van het seizoen overdonderde Anderlecht zondag Antwerp. De gemiddelde leeftijd van de basiself was 22,9 jaar. Een glimps van de toekomst? Als we de woorden van Vincent Kompany interpreteren, lijkt het wel zo.

Verbruggen (19), Delcroix (23), Gomez (21), Kana (19), Arnstad (18), Amuzu (22) en Zirkzee (20). Dat zijn zeven spelers die de leeftijd natuurlijk fel naar beneden haalden. Hoedt was met zijn 28 de oudste aan Anderlecht-zijde. Terwijl de meeste van die jonge gasten moesten wachten op de play-offs om hun kans te krijgen, lijkt het wel de basis voor volgend seizoen te worden.

Kleinere matchen

"Na vorig seizoen moesten we iets oplossen: we verloren te veel punten in de kleinere matchen", aldus Kompany. Enter Refaelov, Olsson, Raman, Kouamé en Zirkzee. "Die jongens hebben die ervaring tegen een laag blok en moesten niet meer geleerd worden hoe ze daartegen moesten scoren", vertelde Kompany.

In de grotere matchen kon Anderlecht vorig seizoen meestal wel zijn voet naast de tegenstander zetten. "Omdat we met onze jeugdige energie en enthousiasme dat wel allemaal konden belopen", verklaarde Kompany verder. Met andere woorden: de jeugd moest nog stappen zetten om in kleinere matchen oplossingen te vinden.

Jeugd neemt over

In de play-offs heeft Kompany zijn jonge gasten vertrouwen gegeven. Hij achtte ze klaar. Marco Kana verbeet een heel seizoen zijn teleurstelling op de bank of in de tribune, maar krijgt nu de voorkeur op Kristoffer Olsson, een speler die de club toch vier miljoen gekost heeft. Amuzu houdt Refaelov al twee matchen op de bank. Niet omdat die laatste gekwetst is, maar omdat hij zijn kansen verdiend heeft.

En wat als Verschaeren straks fit is? Kompany gaat twee keer nadenken voor hij deze Arnstad uit de ploeg zet. Een bijtertje met een laag zwaartepunt die tegenstanders heel snel kan uitschakelen en nog meer verticaal denkt dan Verschaeren. Hebben we de voorbije matchen een glimps van hoe Anderlecht er volgend seizoen gaat uitzien mogen aanschouwen?

De jeugd lijkt klaar om de rol van de anciens over te nemen. Cullen vertrekt waarschijnlijk, Olsson gaat ook niet tevreden zijn en Refaelov lijkt straks tevreden moeten zijn met een rol als luxe-invaller. Als de jonge garde - met ook Delcroix, Debast en Stroeykens - kan bewijzen dat ze het begin volgend seizoen ook tegen de STVV's en Zulte Waregems van de JPL kunnen bolwerken, zal de keuze snel gemaakt zijn...