'Made in Neerpede': 16-jarige tekent eerste profcontract bij Anderlecht

De beloften van Anderlecht komen volgend seizoen uit in 1B. De kans bestaat dat we Anas Tajaouart daar aan het werk zullen zien. De 16-jarige tekende zopas zijn allereerste profcontract.

Anas Tajaouart speelt sinds zijn zevende bij Anderlecht. Dit seizoen voetbalde hij bij de U18 van paars-wit, waar hij zich onder de vleugels van coach Stéphanne Stassin kon ontwikkelen. Anderlecht ziet toekomst in de youngster, die zopas zijn handtekening mocht zetten onder zijn allereerste profcontract.

Op de website van paars-wit stelt Jean Kindermans, hoofd van de academie van Anderlecht, Tajaouart voor. "Anas is een laat-mature speler, maar een echte ket van Neerpede. Hij is technisch begaafd, speelt met veel bravoure en moed en compenseert zijn eerder kleine gestalte met een schier grenzeloze energie."

"We zijn erg tevreden dat hij nu de stap zet richting de brede kern van de U21 en we zullen hem blijven ondersteunen in zijn individuele ontwikkeling.”