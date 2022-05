Buitenkansje voor JPL-teams? 'Jeugdproduct Club Brugge (en broer van) moet weg bij zijn Engelse club'

Kent u hem nog? Hij speelde bij de jeugd van Club Brugge, maar vertrok naar Engeland. Daar lijkt nu een einde aan te komen.

Lars Dendoncker - broer van Leander Dendoncker - was een jeugdproduct van Club Brugge, maar hij trok naar Engeland.

Einde verhaal

Bij Brighton & Hove Albion kon de jonge Belg zich echter nooit helemaal doorzetten. Hij werd uitgeleend richting Schotland (St Johnstone), maar de voorbije maanden was hij opnieuw in Brighton.

Daar kwam hij uit voor de U23, al speelde hij zelfs bij de beloften nauwelijks. Volgens The Athletic gaat hij nu zijn contract niet zien verlengd worden. Zelf hoopt hij in Engeland te blijven, maar mogelijk zien Belgische clubs in hem een optie.