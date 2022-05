📷 Het is weer tijd voor de shirts van volgend seizoen: Juventus en City kiezen voor opvallend tenue

Manchester City koos ervoor om het embleem boven het Puma-logo te plaatsen. Daarnaast heeft het shirt een contrasterende Bordeaux-kraag en mouwen. Het thuis-shirt van Juventus is misschien nog opvallender, en doet ons denken aan het Inter-shirt van 2020/2021 waarin Romelu Lukaku nog rondliep.

Het Inter-shirt van 2020/2021 waarin Lukaku nog rondliep.

Net zoals dit seizoen, kiest Manchester United ook volgend seizoen voor het klassieke 90's-shirt, dit keer met de kraag. Ook Arsenal volgt dat pad.

💣👕✅ Adidas Arsenal, Juventus and Man Utd 22-23 Kit Details Confirmed: https://t.co/hoCbkfX3qU

Tot slot stelde Footy Headlines een ranking op van de meest en minst geslaagde shirts. Dat die van Chelsea, Atlético, en PSG zo laag scoren, verbaast ons eerlijk gezegd niet. Maar oordeel vooral zelf: welk team heeft het mooiste shirt van 22/23?

😍👕👀🤔 𝟓 𝐁𝐞𝐬𝐭 and 𝐖𝐨𝐫𝐬𝐭 22-23 Kits So Far: https://t.co/0xtMLGLAqj