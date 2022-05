Erik ten Hag wil in toekomst samenwerken met Marc Overmars: "Als Johan Derksen terug kan..."

Erik ten Hag liet na de titel van Ajax weten dat de club die ook voor een groot stuk te danken heeft aan Marc Overmars.

De uitspraken van Ten Hag over Marc Overmars na het behalen van het kampioenschap in Nederland werden niet bepaald warm onthaald. “Dat is een van de statements die ik na het binnenhalen van de titel heb gemaakt”, vertelt Ten Hag aan De Telegraaf. “Wij hebben dit elftal samen geboetseerd. Dat heb ik Marc ook geappt. Marc is voor mij natuurlijk ontzettend waardevol geweest: als klankbord en als ruiswegnemer. Hij bleek voor mij de perfecte technisch directeur.”

Ten Hag hoopt dat hij ooit nog opnieuw kan samenwerken met Overmars. “Dat is een romantische gedachte. We zijn samen heel succesvol geweest. Het is moeilijk om te zeggen dat het gebeurt, maar het zou zeker kunnen.”

Ten Hag is ook duidelijk wat hij over de zaak vindt. “Grensoverschrijdend gedrag is een maatschappelijk probleem, want je ziet het overal: in de politiek en in het bedrijfsleven. Alles is met The Voice begonnen en hoeveel zaken hebben we daarna niet gehad? Als Johan Derksen terug kan…”