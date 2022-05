Technisch directeur Twente 'not amused' met vertrek Ulderink richting Antwerp: "Als het klopt, vind ik het onbegrijpelijk"

Bij Twente kijken ze raar op van de berichten over een overstap van Ulderink naar Antwerp. De assistent-coach had nog maar net zijn overeenkomst in Enschede opgezegd.

Twente is tot dusver schaars geweest met commentaar, maar wil van Andries Ulderink wel horen of hij al rond was met Antwerp voor hij opstapte bij de ploeg uit de Eredivisie. Ondertussen heeft Jan Streuer (foto), de technisch directeur van Twente, nog altijd niets gehoord van Ulderink of Antwerp.

Overvallen

"Als het nieuws klopt dat hij daar naar toe gaat, en daar lijkt het sterk op, dan vind ik het zeer teleurstellend en ook onbegrijpelijk hoe dit is gegaan", zegt Streuer nu bij Tubantia. De man legt uit waarom hij er zo'n problemen mee heeft. "Omdat wij nu door dit worden overvallen."

"Het kan altijd voorkomen dat het je ergens niet meer bevalt en dat je ondertussen wordt gepolst door een andere club", gaat Streuer verder. "Daar kun je het dan met elkaar over hebben, zoals ook Antwerp zich had kunnen melden bij ons. Dan is de kans groot dat je er uit gaat komen."

Uitgelekt

Zo is het in dit geval dus niet gelopen. "Nu wisten we van niks en dat werpt dat natuurlijk wel een ander licht op de zaak. Zij hadden natuurlijk gehoopt dat dit nog een tijdje stil was gebleven, maar het is dus uitgelekt."