OFFICIEEL: Anderlecht geeft vier jonkies, onder wie zoon Barry Boubacar Copa, eerste profcontract

In youth we trust. Het is ondertussen al enkele jaren de slogan bij Anderlecht. Bij paars-wit wordt veel verwacht van de generatie van 2006. Vrijdag liet Anderlecht weten dat het vier ketjes van die talentvolle lichting een eerste profcontract heeft aangeboden.

Het gaat om Aboubacar Conte, doelman Michiel Haentjens, middenvelder Lilian Vergeylen en Kaïs Barry. Laatstgenoemde is de zoon van cultdoelman Barry Boubacar Copa en was afgelopen seizoen aanvoerder van de U16 van Anderlecht, dat met de titel aan de haal ging.

Op de website van Anderlecht geeft Jean Kindermans, hoofd van de RSCA Belfius Academy, een reactie: "Met Kaïs, Aboubacar en Lilian injecteren we nog meer talent in de U18-kern van volgend seizoen. We hopen ook dat deze jongens volgend seizoen kunnen proeven van 1B. Met Michiel beschikken we over een doelman met veel kwaliteiten, waarmee we volgend seizoen kunnen mikken op de titel en de Youth League."