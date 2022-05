OFFICIEEL: OHL plukt doelman weg op de Freethiel

OHL nam onlangs afscheid van Rafael Romo, maar lang hoefde de fusieclub niet te zoeken naar een vervanger. Vrijdag maakte OHL bekend dat Nordin Jackers de Leuvense rangen komt versterken.

Nordin Jackers (24) trekt de deur bij Waasland-Beveren na drie seizoenen dicht. De Limburgse doelman ondertekende bij OHL een contract voor drie seizoenen.

Jackers doorliep de nationale jeugdploegen en maakte in 2016 zijn debuut voor Racing Genk. Inmiddels heeft de goalie 88 wedstrijden in het profvoetbal op de teller.

Marc Brys is opgelucht dat er al zo snel een doelman is aangetrokken: “Nordin Jackers is een getalenteerde, jonge Belgische doelman die zijn klasse toonde in het afgelopen seizoen bij Waasland-Beveren. Versterking in doel was een prioriteit en ik ben dan ook blij dat we dit met de komst van Nordin Jackers al hebben kunnen realiseren”, aldus de T1 op de clubwebsite.